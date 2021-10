Orlando: “C’è preoccupazione per il 15, ma daremo risposte ai sindacati sul green pass”

ROMA – “C’è preoccupazione per il 15 perché si tratta di un passaggio delicato ma con il dialogo sociale sono convinto che costruiremo risposte alle domande che emergono riprendendo il lavoro comune”. Lo ha detto il ministro del Lavoro, Andrea Orlando nel corso del convegno ‘Welfare- l’azione e la prospettiva del patronato’ all’università Angelicum Pontificia.

“In queste ore ci sarà un tavolo tecnico sulle istanza dei sindacati insieme al ministero della Salute a cui proveremo a dare delle risposte alle domande sull’applicazione del green pass” ha aggiunto Orlando.

“PREZZO TAMPONI CALMIERATO? SÌ MA PER TUTTI”

“Se c’è da far scendere il prezzo dei tamponi questo va fatto in modo uniforme per tutto il mondo del lavoro, la priorità in questo momento è provare a difendere chi rischia di perdere il lavoro”. Così il ministro del Lavoro.