Ad Aosta conferenza per i 100 anni di Georges Brassens

AOSTA – Cento anni fa nasceva Georges Brassens, noto cantautore francese dalla personalità schiva e anticonformista, divenuto un punto di riferimento insieme a Jacques Brel e Leo Ferré per le successive generazioni di autori, compositori e interpreti, non solo francesi. Per celebrare questo anniversario, l’assessorato regionale ai Beni culturali e la biblioteca regionale Bruno Salvadori di Aosta organizzano per venerdì 22 ottobre, alle 18, una conferenza dal titolo “L’universo poetico di Georges Brassens”, a cura di Liliana Balestra.

Nell’incontro si parlerà della figura del cantautore inquadrata nel panorama della canzone francese, della sua personalità aliena dalle regole del mondo dello spettacolo, dei personaggi che popolano il suo universo poetico, costernato da un lessico colto e da immagini “d’antan”. Il contenuto profondamente umano delle sue canzoni fa sì che queste trascendano il tempo e rimangano eterne: il suo messaggio può così risuonare ancora attuale a quarant’anni dalla sua scomparsa.

L’evento si terrà nella sala conferenze della biblioteca regionale, in via Torre del lebbroso ad Aosta. I posti sono limitati, necessaria la prenotazione online sul sito del Sistema bibliotecario valdostano. La registrazione della conferenza sarà disponibile nei giorni successivi all’evento, sul canale Youtube dei Forum musicali.