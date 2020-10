Tg Politico Parlamentare, edizione del 13 ottobre 2020

GUALTIERI: NEL 2021 TASSE PIU’ BASSE

Il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, ha annunciato che per il triennio 2021-23 la riforma fiscale sarà introdotta con una legge delega. In audizione sulla Nota di aggiornamento al Def davanti alle Commissioni Bilancio di Camera e Senato, Gualtieri ha spiegato che la riforma si lega a quella per l’assegno unico universale per i figli che dovrebbe essere adottata già dal 2021. “Le tasse – ha assicurato il ministro – non aumenteranno ma al contrario si ridurranno l’anno prossimo”. È poi prevista a regime per 12 mesi la riduzione sostanziale dell’Irpef attraverso l’estensione annuale della riduzione del cuneo fiscale e la fiscalità di vantaggio per il Sud.

MATTARELLA: CORONAVIRUS SI SUPERA CON LA SOLIDARIETA’

Il coronavirus si supera con l’impegno generoso dei tanti cittadini impegnati in prima linea. Il presidente della repubblica Sergio Mattarella ricevendo al Quirinale una delegazione della ONG Medici con l’Africa, sottolinea l’importanza dei valori di convivenza umana che non sono scindibili in base alla differenza di territorio. “La solidarieta’ si esprime ovunque e va manifestata e posta in essere ovunque” ribadisce il Capo dello Stato. Andra’ in vigore domani 14 ottobre, intanto, il dpcm che introdcuce nuove norme nel contrasto alla pandemia, dall’obbligo di chiusura alle 24 per i negozi, al divieto di feste, ai limiti di capienza negli stadi.

MONTESANO SENZA MASCHERINA, FERMATO DALLA POLIZIA

Enrico Montesano fermato dalla polizia perché non indossava la mascherina. L’attore era in piazza Montecitorio per una manifestazione a cui partecipava pure Matteo Salvini. Anche la moglie, che lo accompagnava, era sprovvista di protezione. “La legge impone di girare a volto scoperto”, si è difeso lui con gli agenti. “Io con la mascherina non riesco a respirare”, ha aggiunto. Ne è nato un battibecco piuttosto teso. “Questo è sequestro di persona”, ha sbottato a un certo punto l’attore. Alla fine alla coppia è stato permesso di allontanarsi senza multa. Montesano se n’è andato con la mascherina, lei ancora senza.

MONTECITORIO IN VIOLA CONTRO IL TUMORE AL SENO

La facciata di Montecitorio si tinge di viola in occasione della giornata di sensibilizzazione sul tumore al seno. All’iniziativa prendera’ parte anche il presidente della Camera Roberto Fico. La presidente della commissione Affari sociali Marialucia Lorefice sottolinea la necessità di “accendere un faro sulla malattia che coinvolge 37 mila donne in Italia”. Per la vice presidente Maria Edera Spadoni, bisogna lavorare per garantire l’uniformità territoriale delle cure e sulla prevenzione, “perche’ prevenire puo’ salvare molte vite”.