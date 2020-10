Scuola, Azzolina: “Ragazzi felici di essere tornati sui banchi, devono restarci”

ROMA – “I ragazzi sono felici di essere tornati a scuola. E ci devono rimanere. Anche per quelli più grandi la didattica in presenza è fondamentale perché garantisce formazione ma anche socialità, un bisogno che oggi è meglio soddisfare a scuola. I numeri, infatti, e le analisi dell’Istituto Superiore di Sanità ci confermano che i contagi non avvengono dentro le scuole. L’attenzione deve essere invece orientata fuori, alle attività extrascolastiche, come ribadiamo da tempo”. In un post su Facebook, la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, ribadisce la contrarietà sulla possibile chiusura delle scuole secondarie di secondo grado.

