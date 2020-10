Tg Musica, edizione del 13 ottobre 2020

SANREMO 2021, TORNA IL TELEVOTO NELLE PRIME DUE SERATE

Cominciano a scaldarsi i motori per l’edizione 2021 del Festival di Sanremo. A pochi mesi dall’inizio della kermesse, in programma dal 2 al 6 marzo, la Rai ufficializza il nuovo regolamento della gara stilato dal direttore artistico Amadeus, in accordo con Rai 1. Tra le novità principali c’è il ritorno del televoto nelle prime due serate, quelle del martedì e del mercoledì. I cantanti saranno così valutati dal pubblico da casa oltre che dalla giuria demoscopica. Si aggiunge una modifica alla serata del giovedì, quella delle cover. Per la prima volta sarà dedicata alla ‘Canzone d’autore’. I big potranno scegliere i brani da interpretare all’interno dello sterminato repertorio della canzone italiana. I brani da rifare, quindi, non saranno legati necessariamente alla storia del festival.

FEDEZ LANCIA APPELLO PER I LAVORATORI DEL SETTORE MUSICA

Ha scelto le storie di Instagram Fedez per lanciare un nuovo appello a sostegno dei lavoratori del settore musica, che dall’inizio dell’emergenza sanitaria stanno vivendo mesi di profonda crisi economica. Il rapper, all’indomani della manifestazione ‘Bauli in piazza’, che lo scorso weekend ha portato i lavoratori a manifestare attraverso 500 bauli vuoti posizionati in piazza Duomo a Milano, si è rivolto ai colleghi e alle agenzie di booking affinché collaborino nell’istituire un fondo monetario. “Gli artisti di un certo calibro che fanno i palazzetti hanno nel loro contratto una cosa che è chiamata ‘anticipo minimo garantito’- spiega Fedez- tutti gli artisti che hanno rimandato i loro tour hanno percepito delle somme di denaro importanti”. “Se mettessero una parte del loro anticipo per costruire un fondo- aggiunge Fedez- porteremmo avanti un po’ meno parole e un po’ più di concretezza”.

DESPACITO DI LUIS FONSI È LA LATIN SONG DEL DECENNIO

‘Despacito’ di Luis Fonsi è la ‘Latin song’ del decennio. A stabilirlo è Billboard, che premierà il cantante e Daddy Yankee, anche lui nel brano, ai suoi Latin Music Awards 2020, in programma il 21 ottobre. Le due superstar si esibiranno alla cerimonia che si svolgerà in diretta dal BB&T Center di Sunrise in Florida. Tormentone dell’estate 2017 e disco dell’anno ai Latin Grammy Award di quell’anno, ‘Despacito’ conta su YouTube oltre 7 miliardi di visualizzazioni. Il video della canzone, ad oggi, è il più visto di sempre sulla piattaforma.

GAZZELLE TORNA LIVE NEL 2021: ANNUNCIATE DUE DATE ESTIVE

È fissato nel 2021 il ritorno live di Gazzelle. Il cantautore romano ha annunciato, tramite i suoi canali social, due date che lo vedranno salire il 16 luglio sul palco del Milano Summer Festival, in programma all’Ippodromo Snai San Siro, e il 22 luglio su quello di Rock in Roma, all’Ippodromo delle Capanelle. I biglietti sono disponibili dalle 11 di mercoledì 14 ottobre su ticketone.it e dalle 11 del 19 ottobre in tutte le rivendite autorizzate.