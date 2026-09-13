Schlein: “Uniti per battere le destre. Pronti in qualsiasi momento per il voto”

ROMA – “Insieme abbiamo perseguito due obiettivi fondamentali: l’unità del Pd che è la premessa per l’unità di questa alleanza progressista che batterà queste destre. Siamo testardamente unitari non perchè ce l’abbia ordinato il medico ma perchè ce lo chiedete voi che meritate un’alternativa dopo il fallimento di Giorgia Meloni. Le forze del centrosinistra dopo la sconfitta del 2022 non si parlavano più. Noi l’unità la pratichiamo ogni giorno”. Lo dice la segretaria Pd, Elly Schlein nel suo intervento nel corso della giornata conclusiva della Festa dell’unità a Campovolo.

“Noi non vogliamo costruire l’alleanza contro i nostri avversari ma per le cose che possiamo fare insieme per l’Italia. Il Pd è il primo partito di opposizione ed è il perno imprescindibile di questa alternativa. Noi siamo e ci faremo trovare pronti in qualsiasi momento per andare il voto. Prima è e meglio sarà per il Paese”, conclude.

“SE FACCIAMO LE PRIMARIE LE VINCIAMO, MA PRIMA UN PROGRAMMA”

“Facciamo muro con le altre opposizioni rispetto a questa legge elettorale. Non è ancora detto che passi, poi concentriamoci con il programma. Prima il programma e poi le primarie e se faremo le primarie le vinceremo, non abbiamo nessuna paura del voto. Smettiamola di parlare di noi e parliamo degli italiani. E facciamo la promessa solenne di non fare mai più il regalo alle destre di dividerci. Lo dobbiamo alla nostra gente”.

“SE VINCE DESTRA 5% PIL PER RIARMO, CON NOI 7% PER SANITÀ“

“Mettiamola così, se vincono ancora loro porteranno al 5% del Pil la spesa militare, se vinciamo noi portiamo al 7% quella per la sanità”. Lo dice la segretaria Pd, Elly Schlein nel suo intervento e aggiunge: “Noi difenderemo la sanità pubblica dai tagli e dalla privatizzazione di questa destra. Non è un caso è un disegno perchè la destra vuole una sanità a misura dei portafogli delle persone”.

“CONTRASTO A CRISI CLIMATICA SIA PRIORITÀ PROGRAMMA CENTROSINISTRA“

“Le ondate di calore hanno causato danni e morti in Europa. Cosa aspettiamo quindi per un intervento urgente? L’azione climatica deve essere una priorità del programma alternativo a queste destre”.

“GOVERNO HA FALLITO, TOCCHERÀ A NOI COSTRUIRE ITALIA PIÙ SICURA”

“Hanno fatto 5 decreti sicurezza uno peggio dell’altro, ma se avesse funzionato il primo magari non avrebbero dovuto fare gli altri 4. La smettano di scaricare sui sindaci, la sicurezza è materia del governo nazionale e toccherà a noi costruire un’Italia più sicura”.

MELONI ULTIMA PREMIER CHE LOTTIZZA LA RAI, FAREMO RIFORMA

“Giorgia Meloni è l’ultima premier che lottizza la Rai, noi faremo con le altre opposizioni la riforma per liberare il servizio pubblico dall’influenza della politica e dei partiti, noi compresi”.