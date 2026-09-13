M5S, Grillo all’attacco: “Movimento zero stelle”

ROMA – “Movimento Zero Stelle”. Beppe Grillo all’attacco della sua vecchia creatura. L’ex comico e fondatore dei Cinquestelle ha aggiornato il suo stato WhatsApp con una chiara critica al partito guidato oggi da Giuseppe Conte, definito appunto “Movimento Zero Stelle”, secondo quanto constatato dall’agenzia Dire.
Lunedì 21 settembre Grillo tornerà a parlare pubblicamente, ospite di ‘Pulp’, il podcast di Fedez. Il giorno prima, domenica 20, si concluderà ‘Nova’, la consultazione avviate dal Movimento Cinquestelle per scrivere il programma della coalizione progressista.
Qualche mese Grillo ha avviato una causa legale contro Conte per la titolarità del nome e del simbolo M5S.