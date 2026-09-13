F1, Gp di Spagna: ottavo trionfo per Kimi Antonelli davanti a Verstappen e Norris

ROMA – Kimi Antonelli confeziona il suo ottavo successo della stagione e allunga nella classifica piloti. Il talento italiano della Mercedes vince il Gran Premio di Spagna, 14esimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 e, sull’inedito circuito di Madrid, taglia il traguardo davanti Max Verstappen (Red Bull) e Lando Norris (McLaren). Quarto posto per la Ferrari di Charles Leclerc, che ha preceduto la Mercedes di George Russell. Gara da dimenticare per Lewis Hamilton che, rientrato ai box all’ottavo giro, è stato costretto al ritiro.

Il prossimo appuntamento con il Mondiale di Formula 1 è in programma dal 24 al 26 settembre in Azerbaijan.

La classifica Piloti (prime posizioni): Antonelli 292 punti; Russell 211; Hamilton 191; Norris 186; Leclerc 167; Verstappen 145; Piastri 120.

La classifica Costruttori (prime posizioni): Mercedes 503 punti; Ferrari 358; McLaren 306; Red Bull 230.

(Foto da X)