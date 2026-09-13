domenica 13 Settembre 2026

Emma Bonino, tantissime donne alla camera ardente. Lunedì la veglia laica prima dei funerali

La Camera ardente resterà aperta nella Protomoteca del Campidoglio a Roma fino alle 19. E poi domani dalle 10

Data pubblicazione: 13-9-2026 ore 17:53Ultimo aggiornamento: 13-9-2026 ore 17:53

ROMA – “Tante persone, tantissime donne, di tutte le età. Lasciano un fiore per Emma con le lacrime agli occhi e vanno via mandandole un bacio. Come si fa quando si saluta un’amica preziosa. La Camera ardente resterà aperta nella Protomoteca del Campidoglio a Roma fino alle 19. E poi domani dalle 10. Sempre domani, dalle 19 in Piazza del Campidoglio, ci sarà una veglia laica con i saluti e le testimonianze di tante e tanti compagni di lotta e amici“. Così sul profilo facebook di Più Europa.

Sul feretro di Emma abbiamo posato una bandiera europea. Emma ha creduto nell’Europa quando sembrava un’utopia, l’ha difesa quando era scomoda, ha lottato per renderla più libera, più unita, più umana. Oggi quella bandiera la accompagna nel suo ultimo viaggio. Ciao Emma”. Lo scrive su facebook Riccardo Magi.

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