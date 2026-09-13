domenica 13 Settembre 2026

MotoGP, Marc Marquez vince a San Marino e raggiunge Martin al primo posto

Lo spagnolo ha tagliato per primo il traguardo, precedendo il fratello, Alez Marquez e Pedro Acosta

di Marco MelliData pubblicazione: 13-9-2026 ore 16:16Ultimo aggiornamento: 13-9-2026 ore 17:18

ROMA – Marc Marquez domina il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, e può alzare lo sguardo con fiducia verso il titolo del Mondiale di MotoGP. Sul circuito di Misano è stato tutto semplice per il pilota della Ducati, complice anche la scivolata di Marco Bezzecchi nel primo giro di gara e l’uscita sulla ghiaia di Francesco Bagnaia nel sesto.

Lo spagnolo ha tagliato per primo il traguardo, precedendo il fratello, Alez Marquez e Pedro Acosta. Solo quinto Jorge Martin. Tra gli altri italiani in gara Fabio Di Giannantonio chiude settimo, seguito da Enea Bastianini e Luca Marini, mentre Franco Morbidelli è 13esimo.

In classifica piloti Marc Marquez raggiunge Jorge Martin al primo posto con 274 punti, Marco Bezzecchi rimane a 241, segue Fabio Di Giannantonio a 223.

(Foto di repertorio)

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