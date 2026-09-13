domenica 13 Settembre 2026

Iacchetti contro Vannacci: “Mi vergogno per lui”. Il generale replica: “Un comico che non fa ridere”

Iacchetti commenta il programma di Futuro nazionale: "Bisogna dire a questo signore che è tornato indietro di cinquant'anni e noi una persona così non la vogliamo in politica"

Data pubblicazione: 13-9-2026 ore 12:41Ultimo aggiornamento: 13-9-2026 ore 12:42

ROMA – Enzo Iacchetti contro Roberto Vannacci: “Bisogna dire a questo signore che è tornato indietro di cinquant’anni e noi una persona così non la vogliamo in politica. Mi vergogno per lui”. Il comico e attore, ospite ieri sera della trasmissione Accordi&Disaccordi sul Nove, ha risposto così alla domanda del conduttore Luca Sommi su Futuro nazionale e sul programma presentato dall’ex generale. “Il programma di Roberto Vannacci? Mi vergogno per lui e ti spiego perchè. Forse la gente che approda in questi sondaggi che lo danno per super favorito si sono dimenticati del nazismo, si è dimenticata la mancanza dei diritti, si è dimenticato che i fascisti hanno portato a Hitler centinaia di migliaia di ebrei per bruciarli nei forni crematori. Quelli che vanno a votare questo signore dovrebbero rispolverare un libro di storia per capire che cosa è successo negli anni Trenta e Quaranta. Mi fa schifo pensare di avere ancora da combattere ancora con queste ideologie. Quando leggo queste cose rabbrividisco”. E ancora: “È ovvio che la Meloni che lo acchiapperà, ma anche noi che continuiamo a parlarne gli facciamo una gran propaganda. Bisogna dire a questo signore che è tornato indietro di cinquant’anni e noi una persona così non la vogliamo in politica. Siamo già tornati indietro, basta”.

Le parole di Iacchetti durante il talk show condotto da Luca Sommi non sono passate inosservate e oggi arrivata la replica di Vannacci. “Iacchetti, un comico che non fa ridere, se la prende con Futuro Nazionale. Fantastico! Dalla settimana prossima superiamo il 10%! Al prossima puntata minaccerà di prendere a pugni gli elettori futuristi”, ha scritto sui social Roberto Vannacci.

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