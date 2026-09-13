Salvini: “Ma quale cinema, a Venezia c’erano solo pro Pal. Serve equilibrio”

ROMA – “Ho seguito anche così, da appassionato, le vicende del Festival del Cinema di Venezia. Quest’anno mi sembrava tutto fu un che un festival del cinema, dove c’erano propal ovunque, standing ovation per i propal. Io ricordo che il 7 ottobre del 2023, c’è stata la più grande strage di ebrei dal dopoguerra ad oggi e quindi occorre equilibrio, anche perché la caccia all’ebreo nel 2026 è qualcosa che ci riporta indietro a un passato drammatico”. Lo dice il vicepremier e ministro Matteo Salvini in collegamento con la festa nazionale dell’Udc in corso a Roma.

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