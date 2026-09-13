domenica 13 Settembre 2026

Salvini: “Ma quale cinema, a Venezia c’erano solo pro Pal. Serve equilibrio”

Salvini critica la standing ovation al docufilm 'Naza' che alla Mostra del cinema ha raccontato la devastazione di Gaza

di Vittorio Di Mambro RossettiData pubblicazione: 13-9-2026 ore 11:39Ultimo aggiornamento: 13-9-2026 ore 11:49

ROMA – “Ho seguito anche così, da appassionato, le vicende del Festival del Cinema di Venezia. Quest’anno mi sembrava tutto fu un che un festival del cinema, dove c’erano propal ovunque, standing ovation per i propal. Io ricordo che il 7 ottobre del 2023, c’è stata la più grande strage di ebrei dal dopoguerra ad oggi e quindi occorre equilibrio, anche perché la caccia all’ebreo nel 2026 è qualcosa che ci riporta indietro a un passato drammatico”. Lo dice il vicepremier e ministro Matteo Salvini in collegamento con la festa nazionale dell’Udc in corso a Roma.

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