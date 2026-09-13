Giorgetti: “Sul lavoro risultati incredibili da questo governo. La prossima manovra? Daremo attenzione a chi non ne ha avuta abbastanza”

ROMA – “Io penso che la prima forma di investimento in un’azienda è l’investimento nella risorsa umana. Sul fronte occupazione, credo che i risultati ottenuti da questo governo siano incredibili“. Lo dice il ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti in collegamento alla festa dell’Udc in corso a Roma.

GIORGETTI: “CON LA MANOVRA AIUTO A CLASSI SOCIALI CHE NON HANNO AVUTO ATTENZIONE CHE MERITAVANO”

“Noi ci approcciamo ovviamente all’ultima legge di bilancio, forse, con grande spirito di responsabilità, ma anche con la consapevolezza che dobbiamo, in un contesto così difficile, cercare di aiutare, di promuovere lo sviluppo e di andare incontro soprattutto a quelle, diciamo, classi sociali che fino a questo momento non hanno avuto l’attenzione che meritavano“. Lo dice il ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti in collegamento alla festa dell’Udc in corso a Roma.

E aggiunge: “Dobbiamo fare anche una specie di inventario di tutte le misure che abbiamo adottato, come le abbiamo adottate, i limiti di reddito come questi incidono, perché c’è il rischio magari di duplicare delle misure in determinate classi di reddito e chiudere totalmente altre, questo deve essere in qualche modo riconsiderato”.

“CETO MEDIO IMPORTANTE IN TERMINI ECONOMICI E POLITICI”

“Qui si ricorda il ceto medio. Io oserei dire che il ceto medio non è importante soltanto in termini economici, è importante anche in termini politici, perché sappiamo perfettamente che quando la società e le società fanno aumentare i gap, e piano piano la dimensione del ceto medio si riduce, questo inevitabilmente genera tensioni sociali e politiche”, dice il ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti.

“CON AUMENTO TASSI IMPORTANTE TENERE SOTTO CONTROLLO DEBITO”

“Il recente aumento dei tassi di interesse della Banca Centrale Europea, proprio per contrastare l’inflazione e l’aumento dei prezzi, in realtà si traduce per chi è indebitato, sia famiglie sia imprese e anche per lo Stato, i maggiori oneri”. Lo dice il ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti in collegamento alla festa dell’Udc in corso a Roma.

E quindi, aggiunge, “in questi momenti in cui i tassi di interesse aumentano, si capisce quanto sia importante tenere sotto controllo il debito pubblico, avere la possibilità in qualche modo di riuscire a collocarlo e quindi avere la fiducia dei mercati e dei risparmiatori per il collocamento”.

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“RAGGIUNTO RISULTATI SENZA INTERVENTI DI AUSTERITÀ”

“Il punto della situazione è che il governo in questi quattro anni ha raggiunto dei risultati in termini di, diciamo così, standing internazionale relativamente alla gestione della finanza pubblica, senza fare interventi che vengono chiamati di austerità, abbiamo ridotto il cuneo fiscale e contributivo, abbiamo promosso gli incentivi alle imprese“. Lo dice il ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti in collegamento alla festa dell’Udc in corso a Roma.

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