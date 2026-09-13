domenica 13 Settembre 2026

Renzi che propone un caffè a Conte e gli altri, Calenda: “Patetico, sembra una soap turca”

Il balletto di Renzi tra Conte e Salis, ma anche Manfredi che fugge dalle primarie "se diventano una conta": Calenda boccia i protagonisti del centrosinistra alle prese con le primarie

Data pubblicazione: 13-9-2026 ore 10:28Ultimo aggiornamento: 13-9-2026 ore 10:38

ROMA – Con l’ironia e il sarcasmo che lo contraddistinguono, Carlo Calenda commenta gli ultimi ‘movimenti’ e dichiarazioni all’interno del centrosinistra che si prepara alle primarie. Prende di mira soprattutto Matteo Renzi (che in un’intervista ha detto che prenderebbe un caffè con Giuseppe Conte), ma ne ha anche per Gaetano Manfredi e Elly Schlein: ai suoi occhi il clima è sempre più quello di “una soap turca” e appare come “uno spettacolo patetico”. Tanto più che un programma non c’è ancora.

Ecco le parole di Calenda sui social: “Renzi propone un caffè a Conte che declina e chiede di superarlo (non il caffè ma Renzi stesso). Renzi lancia la Salis che lo manda signorilmente a stendere e che voterà scheda bianca alle primarie. Ma anche l’altro ‘papa straniero in pectore’ Manfredi dice non voterà alle primarie se si trasformeranno in una conta (il che è precisamente la funzione delle primarie). Schlein si fa prorogare segretaria promettendo posti e distribuendo dicasteri. Intanto non c’è uno straccio di programma e Conte diffonde propaganda pro putinista in ogni dove. Sembra sempre di più una soap turca. Non ci fossero tre guerre, l’inflazione, l’IA in crisi e i tassi che crescono, sarebbe anche avvincente. In questa condizione è semplicemente uno spettacolo patetico”. Lo scrive sui social il leader di Azione Carlo Calenda.

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