domenica 13 Settembre 2026

Dramma nel mare di Giava, traghetto in balia del maltempo: c’erano 243 persone, salvati solo in 102. Un morto

Sono ancora in corso le ricerche delle vittime o di altri sopravvissuti che viaggiavano sul traghetto Virgo Transport 8, disperso a causa del maltempo in mare di Giava

di Marcella PirettiData pubblicazione: 13-9-2026 ore 9:40Ultimo aggiornamento: 13-9-2026 ore 11:03

ROMA – Almeno una persona è morta e 102 sono state tratte in salvo da un traghetto che ha avuto problemi a causa del maltempo tra le isole di Giava e del Borneo, in Indonesia. A Bordo della nave c’erano 243 persone e le ricerche di vittime e dispersi sono ancora in corso: il traghetto, partito da Surabaya e diretta a Banjarmasin, a un certo punto ha perso i contatti con i radar, dopo aver lanciato l’allarme per condizioni di maltempo avverse. A rilanciare le notizia è l’agenzia di soccorso locale, che ha raccolto le voci dei responsabili delle operazioni di soccorso.

“Abbiamo ricevuto la segnalazione della perdita di contatto con la nave Virgo Transport 8 e abbiamo immediatamente inviato dei soccorritori verso l’ultima posizione nota stimata” del traghetto, ha dichiarato il responsabile dell’agenzia di ricerca e soccorso di Banjarmasin, città situata sull’isola del Borneo. In salvo sono state tratte 103 persone, ma una è morta successivamente. “Abbiamo profuso ogni sforzo per cercare le vittime”, ha riferito il responsabile locale delle operazioni di ricerca e soccorso, I Putu Sudayana.

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