domenica 13 Settembre 2026

Valditara: “Anche gli istituti tecnici si chiameranno licei”

La novità arriverà con un decreto legge: per il ministro dell'Istruzione tutti i percorsi scolastici hanno la stessa dignità ed è giusto che vengano chiamati con lo stesso nome

Data pubblicazione: 13-9-2026 ore 8:59Ultimo aggiornamento: 13-9-2026 ore 9:07

ROMA – Stop alla distinzione ‘sociale’ tra licei e istituti tecnici e professionali: i diversi percorsi scolastici, per il ministro Valditara, hanno tutti la stessa dignità e quindi, per mettere anche concettualmente alla pari tutti i ragazzi come vuole la Costituzione, è giusto che portino lo stesso nome. È questo il senso della proposta di legge che il ministro dell’Istruzione e del Merito ha annunciato nei giorni scorsi a Skuola.net, che porterà quindi un cambio di denominazione per gli istituti tecnici.

“Presenterò una proposta n un prossimo decreto legge- ha detto Valditara-. Credo fermamente che la scuola costituzionale, che mette alla pari tutti i ragazzi, non possa più distinguere tra il liceo e l’istituto. Saranno tutti chiamati licei, non perché si faccia lo stesso tipo di insegnamento, ma perché hanno tutti pari dignità“.

Leggi anche

A Venezia botte tra attivisti e i tiktoker neofascisti di Jolly Time: aggredito anche un consigliere comunale di Avs

di Redazione

Schillaci: “Gli italiani non sono tutti no vax, hanno paura: c’è un problema culturale”

di Francesco Demofonti

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»
Powered by Segesit Multimedia