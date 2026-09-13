Valditara: “Anche gli istituti tecnici si chiameranno licei”

ROMA – Stop alla distinzione ‘sociale’ tra licei e istituti tecnici e professionali: i diversi percorsi scolastici, per il ministro Valditara, hanno tutti la stessa dignità e quindi, per mettere anche concettualmente alla pari tutti i ragazzi come vuole la Costituzione, è giusto che portino lo stesso nome. È questo il senso della proposta di legge che il ministro dell’Istruzione e del Merito ha annunciato nei giorni scorsi a Skuola.net, che porterà quindi un cambio di denominazione per gli istituti tecnici.

“Presenterò una proposta n un prossimo decreto legge- ha detto Valditara-. Credo fermamente che la scuola costituzionale, che mette alla pari tutti i ragazzi, non possa più distinguere tra il liceo e l’istituto. Saranno tutti chiamati licei, non perché si faccia lo stesso tipo di insegnamento, ma perché hanno tutti pari dignità“.