domenica 13 Settembre 2026

L’oroscopo di domenica 13 settembre 2026

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l'oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

Data pubblicazione: 13-9-2026 ore 7:36Ultimo aggiornamento: 13-9-2026 ore 7:36

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

A conti fatti questa giornata è più stressante che rilassante. Una persona anziana potrebbe richiedere la tua presenza nelle prossime ore.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Non manca la passionalità in questa giornata che ti rende particolarmente disponibile nei confronti degli altri. La giornata si caratterizza per essere equilibrata e razionale, la conduzione della vita familiare trova uno scorrimento fluido e sereno.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Una serata veramente piacevole e in compagnia di amici vecchi e nuovi. Amore in recupero, potresti anche ripescare una persona dal passato. Pomeriggio sottotono.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

In amore sei più tranquillo. Da qualche tempo stai cercando qualcosa di nuovo e la otterrai!

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Sei ottimista e vuoi trovare soluzioni a qualche situazione di tensione dei giorni passati. Affronta tutti gli impegni con serenità, ma ricorda che sei pronto ad un grande cambiamento.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Il tuo nervosismo si riversa in casa. Le battaglie sono piuttosto pesanti da affrontare; stai dando il meglio di te in ogni situazione ma in cuore tuo vorresti cambiare tutto!

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Giornata di incontri positivi, una delle più passionali di tutta la settimana, datti da fare. Il tuo coraggio è grande come la necessità di dimenticare il passato. Fai capire a qualcuno quanto vali…

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

È la famiglia quest’oggi al centro dei tuoi pensieri e stati d’animo. Il mattino non è facile da gestire, ma nel pomeriggio si ritrova una buona energia.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Questa giornata nasce con qualche dubbio riguardante il denaro, attenzione a bollette o qualche dimenticanza. Serata stancante.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Ti senti particolarmente stanco, nervoso. Cerca di evitare conflitti con l’ambiente. Oggi potresti arrivare a conclusioni sbagliate, prendi tempo prima di dire cose che non pensi.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Qualcuno ha tradito la tua fiducia in amore nel corso degli ultimi tre mesi. Uscita di soldi imprevista.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Se qualcuno oggi dice che sei ombroso, nervoso o che non hai voglia di parlare, ha ragione! Non prendertela e cerca di capire quali sono i motivi del tuo risentimento.

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