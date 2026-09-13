Meteo, le previsioni di domenica 13 settembre 2026

(Fonte: ilmeteo.it)

Arriva l’anticiclone delle Azzorre. La giornata sarà contraddistinta da un tempo in prevalenza soleggiato al Centro-Nord e su molte regioni del Sud. Sulla Sicilia e sulla Calabria invece l’atmosfera risulterà più instabile con la possibilità di qualche precipitazione irregolare. I venti soffieranno da nord con locali rinforzi. Mari generalmente mossi. Temperature diurne spesso sotto i 30°C.

NORD

Sulle nostre regioni avanza l’anticiclone delle Azzorre. La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, il cielo si potrà vedere sereno o al massimo poco nuvoloso praticamente dappertutto. I venti soffieranno con debole intensità dai quadranti settentrionali, i mari risulteranno poco mossi. Temperature massime tutte sotto i 28 gradi, fresco al primo mattino. Valori massimi attesi tra i 25 e i 29°C gradi su tutte le città.

CENTRO E SARDEGNA

L’alta pressione delle Azzorre avanza da ovest, di conseguenza la giornata sarà contraddistinta da un tempo stabile, il sole infatti splenderà in un cielo che si potrà vedere sereno o a tratti poco nuvoloso praticamente dappertutto. I venti soffieranno con debole intensità dai quadranti settentrionali, i mari saranno mossi. Temperature diurne spesso sotto i 30 gradi. Valori massimi compresi tra i 23°C di Campobasso e i 26-30°C delle altre città.

SUD E SICILIA

Sulle nostre regioni la pressione è in aumento. La giornata sarà contrassegnata da prevalenti condizioni di atmosfera stabile, il cielo si potrà vedere spesso sereno o al massimo poco nuvoloso e soltanto sulla Sicilia e localmente sulla Calabria le molte nubi presenti potranno produrre delle precipitazioni irregolari. I venti soffieranno dai quadranti settentrionali. Mari generalmente mossi. Valori massimi attesi tra i 23 gradi di Potenza e i 30 gradi di Napoli.