Il ritorno del Gruffalò in libreria: ecco la nonna

ROMA – Dopo un’attesa durata vent’anni, esce finalmente in libreria il seguito delle meravigliose storie del Gruffalò e della sua piccolina, con un nuovo simpaticissimo personaggio: nonna Gruffalò.

Mi raccomando, però, non chiamatelo Gruffalo: l’accento è sulla ò! Il celebre personaggio della letteratura per l’infanzia, il Gruffalò, torna con una nuova avventura in uscita il 15 settembre 2026. L’albo illustrato è il frutto della collaborazione tra l’autrice Julia Donaldson e l’illustratore Axel Scheffler, già autori dei due precedenti successi della serie. La notizia è stata diffusa sui social della casa editrice Edizioni EL.

Dopo “Il Gruffalò” (1999) e “Gruffalò e la sua piccolina” (2004), che insieme hanno venduto oltre 18,2 milioni di copie in tutto il mondo, ‘il terzo libro’ promette di catturare nuovamente l’immaginazione di grandi e piccini.

Julia Donaldson ha raccontato il lungo percorso creativo che ha portato al nuovo progetto: “Scrivere un seguito è sempre una sfida. Sono trascorsi cinque anni tra la pubblicazione de ‘Il Gruffalò’ e quella del ‘Gruffalò e la sua piccolina’, e ne saranno passati più di venti tra quella del Gruffalò e la sua piccolina e il terzo libro in uscita. In realtà, avevo avuto una prima idea per questa storia molto tempo fa, ma non riuscivo a pensare a come svilupparla. Con mia sorpresa, ci sono riuscita! Sono stata ovviamente felicissima quando Axel è salito a bordo del progetto e lo sono ancora di più ora che ho visto gli schizzi bellissimi che ha realizzato per il nuovo libro. Spero davvero che i bambini e anche gli adulti l’apprezzino, così che la lettura condivisa possa essere una meravigliosa esperienza“.