Italian tech week, a Torino Nasa e Silicon Valley

TORINO – Quattro palchi per 150 speaker: giovedì 29 e venerdì 30 settembre alle Ogr Torino prenderà il via Italian tech week. Quest’anno il grande ospite sarà il Ceo di Stripe Patrick Collison, che dialogherà col presidente di Stellantis John Elkann. Altri ospiti saranno il Ceo di Swappie Sami Marttinen, Anna Petrova di Startup Ukraine e Giuseppe Cataldo della Nasa. Il Ceo di Ogr Torino e segretario generale di Fondazione Crt Massimo Lapucci ha parlato di “un gusto e passione per la sperimentazione” e in particolare si è soffermato su “l’Art technology: guardiamo sempre più al fatto che l’arte si interessa di scienza, di sperimentazione, ma dall’altro anche la scienza guarda all’arte”, e qui Lapucci ha citato la crescita di attenzione sugli Nft (elementi digitali non riproducibili, ndr).

“Ci sarà un panel e una piccola mostra di arte Nft“, ha poi aggiunto Riccardo Luna, direttore di Italian Tech che organizza la kermesse alle Ogr. “Ogni volta a Torino troviamo le braccia spalancate quando dobbiamo parlare di ricerca, innovazione, sviluppo tecnologico e imprenditorialità. Noi faremo la conferenza giorni dopo le elezioni, e comunque vada, chiunque vinca non può non partire da lì”, ha proseguito Luna che ha spiegato come l’evento occupi “quasi tutte le Ogr, tutte era impossibile perché sono enormi”, e che si aspetta a Torino, oltre a curiosi e appassionati, anche un pubblico specializzato di venture capitalist e start up.



Tra gli ospiti, ha aggiunto Luna, ci sarà Loris Degioanni di Sysdig che “è partito dal Piemonte”, e la sua azienda ora “è la seconda start up adesso in Silicon Valley con 700 milioni di fatturato: torna in patria per raccontarci come ha fatto”. Il sindaco Stefano Lo Russo ha ricordato lo sforzo, in collaborazione col governatore del Piemonte Alberto Cirio, per portare a Torino il Centro per l’intelligenza artificiale che dovrebbe avere uno stanziamento da 20 milioni all’anno, e ha ricordato l’impegno di Intesa San Paolo che ha fondato un centro specializzato contro i crimini finanziari con l’adesione di Università e Politecnico di Torino. Italian tech week ha il patrocinio del Comune di Torino e il sostegno di Fondazione Crt.

