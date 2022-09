Il caro bollette pesa sulle piscine di Firenze. Nardella lancia l’allarme: “Così chiudono”

Il caro energia morde anche gli impianti sportivi. L’allerta la lancia il sindaco di Firenze, Dario Nardella, che prova a correre ai ripari riunendo la sua squadra a Palazzo Vecchio. “Ho convocato una giunta urgente per domani per esaminare l’emergenza di tutte le piscine della città, prossime alla chiusura per il caro energia”. Quindi avverte: “Senza un ulteriore intervento immediato e forte del governo le città italiane saranno in ginocchio in pochi giorni”.

Il Comune ha già investito 2,5 milioni, ma occorrono misure urgenti

Il Comune, aggiunge, “ha già previsto 2,5 milioni di euro di investimenti per impianti a energia rinnovabile che abbattono i costi dei consumi fino al 70%. Ma ora occorrono misure urgenti nel breve periodo per scongiurare le chiusure”.

LEGGI ANCHE A Roma è allarme piscine: “Bollette troppo alte, rischiamo di chiudere”

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it