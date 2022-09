Morto il rapper PnB Rock, ucciso durante una rapina a Los Angels

ROMA – Lutto nel mondo della musica, è morto il rapper PnB Rock. Il cantante è stato ucciso da un rapinatore ieri sera mentre era a cena con la fidanzata in un ristorante di Los Angeles. L’uomo avrebbe intimato a PnB Rock di consegnargli i gioielli che indossava. Al rifiuto del rapper avrebbe esploso dei colpi, ferendolo.

PnB Rock è stato trasportato in ospedale ma non ce l’ha fatta, è morto meno di un’ora dopo la sparatoria. Prima del tragico evento la fidanzata aveva pubblicato sui social uno scatto, indicando il nome del locale in cui si trovavano. Il rapinatore potrebbe averla vista, per poi programmare il colpo.

PnB Rock era un rapper molto conosciuto negli Stati Uniti. In Italia aveva collaborato con Sfera Ebbasta con il quale aveva realizzato il singolo ‘Parigi’. il cantante italiano ha condiviso nelle ultime ore degli scatti che lo ritraggono con PnB Rock inserendo dei cuoricini spezzati.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it