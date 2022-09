Il feretro della regina Elisabetta verso Buckingham Palace

ROMA – Il D-Day 5, vale a dire il sesto giorno dalla scomparsa della regina Elisabetta II, vede re Carlo III recarsi in Irlanda del Nord per la prima volta in qualità di sovrano. Come riporta l’emittente Bbc, il monarca, accompagnato dalla regina consorte Camilla, lascia Edimburgo per volare a Belfast e incontrare prima il segretario di Stato per l’Irlanda del Nord, Chris Heaton-Harris, e nel primo pomeriggio il primo ministro del partito Sinn Féin, Michelle O’Neill, dove riceverà anche un messaggio di cordoglio dal presidente dell’Assemblea dell’Irlanda del Nord. A seguire, la coppia reale prenderà parte a una celebrazione in memoria della defunta regina presso la Cattedrale di Sant’Anna a cui si uniranno la premier Liz Truss e i leader dell’Assemblea nordirlandese, nonché i vertici della vicina Repubblica d’Irlanda: il primo ministro Micheal Martin, il presidente Michael D. Higgins e il ministro degli Affari esteri Simon Coveney.

Al termine della funzione religiosa è prevista la partenza per Londra dei sovrani. Il feretro di Elizabetta II, accompagnato dalla figlia, la principessa Anna, dopo la camera ardente ad Edimburgo si muoverà dall’aeroporto Raf Northolt, nella periferia di Londra, per raggiungere Buckingham Palace in prima serata, dove ad attenderlo ci saranno Carlo e Camilla. Le spoglie della sovrana saranno quindi poste nella Sala dell’Arco dove a vegliare il feretro durante la notte si daranno il turno dei cappellani.

Intanto dal governo britannico starebbero trapelando prime indiscrezioni sulla lista degli invitati alle esequie di lunedì 19 settembre: circa 500 persone tra leader e rappresentanti diplomatici sono attesi a Londra. La Bbc osserva che le istituzioni stanno organizzando oltre un centinaio di visite di Stato in pochi giorni, quando normalmente se ne registrano un paio all’anno. Ancora Bbc riferisce che a non ricevere l’invito potrebbero essere i vertici di Russia, Bielorussia e Myanmar, mentre per quanto riguarda l’Iran, sarà ammesso a partecipare solo un rappresentante della sede dimplolatica nel Regno Unito.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it