Calenda: “Sono favorevole al nucleare, Letta fa finta di essere Greta Thunberg”

ROMA – “Io sono favorevole al nucleare e chi non lo è deve avere il coraggio di andare in Europa e dire perchè, invece di andare in giro a fare finta di essere Greta (Thunberg, ndr) con il furgoncino elettrico che gli si rompe pure”. Così il segretario di Azione Carlo Calenda durante un faccia a faccia organizzato dalla Cna, attacca il leader del Pd, Enrico Letta.

CALENDA: HO CARTE IN REGOLA PER GOVERNARE MA DRAGHI PIÙ BRAVO DI ME

“Ho lavorato a Sky, in Ferrari e da molte altre parti, lavoro da quando ho 18 anni, ho le carte in regola per governare il Paese? Sì, ce l’ho, ma so riconoscere chi è più bravo di me, e so che se non governerà Mario Draghi ci andiamo a schiantare”, ha detto il leader di Azione.

