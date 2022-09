Calcio, il Monza esonera Stroppa

ROMA – Il Monza ha ufficializzato l’esonero di Giovanni Stroppa. “Il Club – si legge nella nota – ringrazia il tecnico per il percorso compiuto insieme, culminato con la conquista di una storica promozione in Serie A. AC Monza augura a Giovanni Stroppa i migliori successi professionali per il futuro”. “La guida tecnica della Prima Squadra viene affidata a Raffaele Palladino, allenatore della Primavera biancorossa dalla stagione sportiva 2021-2022 e già dal 2019 nell’organico tecnico del Settore Giovanile del Monza”. Quello di Stroppa è il secondo esonero stagionale in Serie A, dopo quello di Mihajlovic al Bologna.

