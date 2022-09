Emmy Awards 2022, trionfo per Zendaya e Squid Game: tutti i vincitori

ROMA – Emmy Awards nel segno dell’inclusività. A trionfare nella notte più importante della tv americana come migliore attrice e attore in una serie drammatica sono la star Zendaya (per Euphoria) – prima donna afroamericana a vincere per due volte l’Emmy – e Lee Jung-jae (per Squid Game), il primo attore asiatico a trionfare in questa categoria. La premiazione si è tenuta ieri sera al Microsoft Theater di Los Angeles

A portare a casa più statuette è stata “White Lotus”, diretta da Mike White e candidata in 20 categorie. Ambientata in un resort di lusso delle Hawaii, la serie drammatica della Hbo racconta le storie dei vari ospiti della struttura nell’arco di una settimana.

L’Emmy come migliore serie drammatica è andato, come da pronostici, alla serie ‘Succession’, diretta da Jesse Armstrong e candidata in 25 categorie, che si è aggiudicata anche la statuetta per Matthew Macfadyen, come miglior attore non protagonista.

Nella categoria commedy trionfa invece ‘Ted Lasso’ storia di un allenatore statunitense di football, che si trasferisce in Inghilterra ad allenare una squadra di calcio britannica.

EMMY AWARDS 2022. TUTTI I VINCITORI

Miglior serie drammatica

Succession

Miglior attrice di una serie drammatica

Zendaya (Euphoria)

Miglior attore di una serie drammatica

Lee Jung-Jae (Squid Game)

Miglior attrice non protagonista di una serie drammatica

Julia Garner (Ozark)

Miglior attore non protagonista di una serie drammatica

Matthew Macfadyen (succession)

Miglior attrice guest star di una serie drammatica

Lee You-Mi (Squid Game)

Miglior attore guest star di una serie drammatica

Colman Domingo (Euphoria)

Miglior serie comedy

Ted Lasso

Miglior attore di una serie comedy

Jason Sudeikis (Ted Lasso)

Miglior attrice di una serie comedy

Jean Smart (Hacks)

Miglior attore guest star di una serie comedy

Nathan Lane (Only murders in the building)

Miglior attrice guest star di una serie comedy

Laurie Metcalf (Hacks)

Miglior attrice non protagonista di una serie comedy

Sheryl Lee Ralph (Abbott Elementary)

Miglior attore non protagonista di una serie comedy

Brett Goldstein (Ted Lasso)

