Ancora fiamme in Sardegna: undici roghi segnalati in un giorno

CAGLIARI – Non si placa l’emergenza incendi in Sardegna. Sono 11 i roghi segnalati oggi su tutto il territorio regionale, due dei quali hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei per le operazioni di spegnimento.

Nel dettaglio, nelle campagne di Villanovafranca, Sud Sardegna, sono intervenute una squadra dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Barumini e da una squadra di volontari delle associazioni di Prociv Villanovafranca. L’incendio ha percorso qualche ettaro di campagne ha interessato marginalmente alcuni coltivi. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 18.30. A Sindia, nel Nuorese, le fiamme hanno percorso una superficie di pascolo arborato e vegetazione riparia. Le operazioni di spegnimento sono tuttora in corso.