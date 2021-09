Tennis, passo avanti di Berrettini nel ranking: ora è il numero 7 al mondo

(Foto Coni)

ROMA – Punti preziosi nella classifica Atp per il vincitore degli US Open. Daniil Medvedev, al secondo posto, si avvicina a Novak Djokovic, battuto nella finale di New York, e ora è a 1.353 punti dalla leadership del serbo. Per gli italiani, un passo in avanti di Matteo Berrettini che raggiunge la settima posizione, e due di Jannik Sinner che sale al 14esimo posto. Per entrambi i tennisti azzurri si tratta del best ranking. Nella top 100 ci sono anche gli italiani Lorenzo Sonego (24esimo), Fabio Fognini (32esimo), Lorenzo Musetti (57esimo), Gianluca Mager (66esimo), Marco Cecchinato (84esimo), Andreas Seppi (88esimo) e Stefano Travaglia (99esimo).

RANKING WTA, EXPLOIT RADUCANU: GUADAGNA 127 POSIZIONI

La vittoria agli Us Open permette a Emma Raducanu di guadagnare 127 posizioni della classifica Wta: la britannica ora è la numero 23 al mondo. A comandare è sempre Ashleigh Barty, seguita da Aryna Sabalenka e Karolina Pliskova. Tra le italiane è stabile al 36esimo posto Camila Giorgi, mentre Martina Trevisan guadagna 28 posizioni ed entra nella Top 100 come 78esima miglior tennista. Jasmine Paolini è 87esima con un +12, Sara Errani 109esima (+3), Elisabetta Cocciaretto 138esima (-17), Lucia Bronzetti 167esima (+5), Giulia Gatto Monticone 200esima (stabile), Lucrezia Stefanini 205esima (+8), Jessica Pieri 271esima (-12), Martina Di Giuseppe 278esima (-2) e Bianca Turati 285esima (+9).