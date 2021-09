Nardella rilancia sulla ruota panoramica, ma alle Cascine

FIRENZE – La ruota panoramica? Non al piazzale Michelangelo, ipotesi tornata a balenare alcuni giorni fa nelle cronache locali, ma al parco delle Cascine, come rilancia il sindaco di Firenze, Dario Nardella. In questi giorni, spiega a margine di un’iniziativa in centro, “ho avuto modo di esaminare le ipotesi progettuali. Come noto, e come l’amministrazione ha sempre ritenuto, la destinazione ideale è quella del parco delle Cascine“, sul solco europeo, parigino o viennese, osserva.

“Se c’è questa disponibilità del soprintendente Pessina per la ruota alla Cascine, come ho letto sui giornali, noi la raccogliamo e ci orientiamo a lavorare in quella direzione. È sempre stata la nostra posizione, fin dall’inizio“, conclude.