Estonia, il meteorologo Lorenzo: “Aeronautica la scelta più importante della mia vita”

ROMA – “Sono un previsore aeroportuale, un meteorologo” e il nostro lavoro è “essenziale per la navigazione aerea. Il quotidiano inizia con un primo briefing sulla giornata meteorologica, si procede con un approfondimento per le attività notturne e poi con l’assistenza puntuale e a breve termine per ogni singolo volo”. Lorenzo, meteorologo dell’Aeronautica militare, oggi in servizio in Teatro Operativo in Estonia, per la missione Nato, non è al suo primo impiego fuori patria, ma, come ha ribadito all’agenzia Dire: “Ogni missione è differente, porta esperienze diverse e aggiunge molto a livello professionale e umano”.



“Conclusi gli studi liceali, a venti anni provai il concorso in Aeronautica e lo vinsi e ho fatto la scelta più importante della mia vita, sono soddisfattissimo“. Per diventare meteorologo, “dopo la Scuola Sottoufficiali di Caserta – ha raccontato ancora – mi sono specializzato con vari corsi, come osservatore, informatore, previsore e operatore di radio sondaggio”.