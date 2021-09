Esce dal carcere e ci ritorna dopo 24 ore, arrestato per furto 30enne di Foggia

BARI – Aveva appena lasciato il carcere, dove ci era entrato per furto aggravato, per poi essere arrestato in meno di 24 ore. È successo a Foggia dove i carabinieri hanno arrestato un uomo di 30 anni per tentato furto. L’uomo avrebbe provato a forzare la saracinesca di un bar in piena notte. L’Autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto sottoponendo il 30enne all’obbligo di presentazione quotidiana alla locale stazione carabinieri e all’obbligo di permanenza notturna in casa e di dimora nel comune di Foggia.