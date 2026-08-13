giovedì 13 Agosto 2026

Europei di nuoto, immensa Sara Curtis: oro nei 50 dorso ed è ancora record del mondo

L'azzurra ha chiuso in 26"56, ritoccando il 26"63 fatto segnare ieri in semifinale

Data pubblicazione: 13-8-2026 ore 18:48Ultimo aggiornamento: 13-8-2026 ore 18:55

ROMA – Sara Curtis è medaglia d’oro nei 50 dorso agli Europei di nuoto di Parigi, ancora una volta con un record del mondo. L’azzurra ha chiuso in 26″56, ritoccando il 26″63 fatto segnare ieri in semifinale. L’argento è della francese Mary-Ambre Moluh in 27″06, il bronzo della britannica Lauren Cox (27″15).

CURTIS: “UN’ALTRA FOLLIA, È UN OBIETTIVO IMMENSO”

“Sono veramente contenta, è stata dura gestire le emozioni di ieri, ho fatto fatica ad addormentarmi, ho cercato di tenere tutto da parte e oggi di giocarmela accelerando alla fine. Ci sono riuscita di nuovo, un’altra follia”. Così Sara Curtis ai microfoni della Rai dopo l’oro nei 50 dorso con un altro record del mondo.
Poi un pensiero ai suoi genitori: “Se potessi portarli con me sul podio lo farei, senza di loro tutto questo non sarebbe possibile, non vedo l’ora di abbracciarli. Quando ho deciso di andare in Virginia per allenarmi pensavo solo a questo, è un obiettivo immenso”, ha concluso l’azzurra.

(Foto da X)

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