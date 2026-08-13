Europei di nuoto, immensa Sara Curtis: oro nei 50 dorso ed è ancora record del mondo

ROMA – Sara Curtis è medaglia d’oro nei 50 dorso agli Europei di nuoto di Parigi, ancora una volta con un record del mondo. L’azzurra ha chiuso in 26″56, ritoccando il 26″63 fatto segnare ieri in semifinale. L’argento è della francese Mary-Ambre Moluh in 27″06, il bronzo della britannica Lauren Cox (27″15).

NEL GIORNO DEGLI ANNIVERSARI DEGLI ORI OLIMPICI DI PELLEGRINI E PALTRINIERI E A DUE GIORNI DALL'ANNIVERSARIO DEL WR DI LAMBERTI, SARA CURTIS DIVENTA CAMPIONESSA EUROPEA NEI 50 DORSO CON UN NUOVO RECORD DEL MONDO DOPO QUELLO DI IERI pic.twitter.com/oZ3BP2PS8L — Tintintin (@t1nt1nt1) August 13, 2026

CURTIS: “UN’ALTRA FOLLIA, È UN OBIETTIVO IMMENSO”

“Sono veramente contenta, è stata dura gestire le emozioni di ieri, ho fatto fatica ad addormentarmi, ho cercato di tenere tutto da parte e oggi di giocarmela accelerando alla fine. Ci sono riuscita di nuovo, un’altra follia”. Così Sara Curtis ai microfoni della Rai dopo l’oro nei 50 dorso con un altro record del mondo.

Poi un pensiero ai suoi genitori: “Se potessi portarli con me sul podio lo farei, senza di loro tutto questo non sarebbe possibile, non vedo l’ora di abbracciarli. Quando ho deciso di andare in Virginia per allenarmi pensavo solo a questo, è un obiettivo immenso”, ha concluso l’azzurra.

(Foto da X)