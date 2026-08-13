Colleferro, grossa esplosione nell’area della fabbrica di munizioni della Knds Ammo

ROMA – Una fortissima esplosione si è verificata intorno alle 15 a Quarto chilometro, una località tra Colleferro ad Artena, nel territorio della Città metropolitana di Roma. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente avrebbe coinvolto lo stabilimento Simmel Difesa del gruppo franco-tedesco Knds Ammo Italy, specializzato nella produzione di munizioni e nel settore aerospaziale e della difesa. Al momento non risultano vittime.

Le prime immagini dell’incidente mostrano le fiamme all’interno dello stabilimento e poi, all’improvviso, una gigantesca esplosione, con l’onda d’urto arrivata in ritardo di diversi secondi, fortissima, a chilometri di distanza.

Secondo quanto riferito dai Carabinieri, al momento l’incidente sembrerebbe essersi verificato nel reparto pressatura esplosivo. I Vigili del Fuoco sono ancora impegnati nella messa in sicurezza. Sul posto sono presenti i Carabinieri di Colleferro e del Nucleo investigativo di Frascati per le indagini. Secondo l’Arma non mancherebbe nessuno all’appello dei pochi dipendenti presenti oggi. L’area occupata dall’azienda è molto vasta e sembra confermato che l’esplosione non abbia provocato feriti.

SINDACO CALAMITA: TANTO SPAVENTO MA SITUAZIONE SOTTO CONTROLLO

“Siamo presenti sin dai primi attimi successivi alla forte esplosione avvenuta presso Knds. Al momento la situazione è sotto controllo e sono in corso le operazioni condotte dai Vigili del Fuoco, con il supporto di tutte le Forze dell’Ordine del territorio e della Protezione Civile. Lo spavento è tanto, ma in questo momento è fondamentale mantenere la calma e, soprattutto, evitare di diffondere notizie non veritiere, come quelle relative all’incidente del 2007 che stanno nuovamente circolando. Vi aggiorneremo quanto prima con informazioni verificate”. Così il sindaco di Colleferro, Giulio Calamita, su Facebook.

ROCCA: “SEGUO CON APPRENSIONE, GRAZIE AI SOCCORRITORI”

“Seguo con grande apprensione quanto sta accadendo a Colleferro, dove un incendio seguito da un’esplosione ha interessato lo stabilimento ex Simmel Difesa, oggi KNDS Ammo Italy. In queste ore la priorità assoluta è garantire la sicurezza delle persone e consentire a tutti gli operatori impegnati nell’emergenza di intervenire nelle migliori condizioni possibili. La Regione Lazio è in costante contatto con le strutture competenti e segue con la massima attenzione l’evolversi della situazione. Desidero ringraziare le squadre dei vigili del fuoco, gli operatori dell’ARES 118 e tutti coloro che, ciascuno per le proprie competenze, sono mobilitati sul posto per affrontare un’emergenza particolarmente delicata e complessa. Il mio pensiero va innanzitutto ai lavoratori dello stabilimento, alle loro famiglie e all’intera comunità di Colleferro. Continueremo a seguire ogni aggiornamento e a garantire tutto il supporto necessario”. Così in una nota il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.

(Foto e video da X)