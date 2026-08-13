Coppa Italia: al via i 32esimi. Il programma completo in chiaro su Mediaset

ROMA – Prende il via la Coppa Italia 2026/2027. Da venerdì 14 a lunedì 17 agosto si disputeranno i trentaduesimi di finale: sedici sfide ad eliminazione diretta spalmate su quattro giorni, tutte trasmesse in esclusiva in chiaro da Mediaset sui canali Italia 1 e 20, oltre che in streaming gratuito sulle piattaforme Mediaset Infinity e Sportmediaset.it. La copertura televisiva si terrà per l’intera stagione sui canali dell’emittente. A chiudere ogni giornata di gare saranno gli studi di approfondimento post-partita condotti su Italia 1 da Monica Bertini, con ospiti e analisi dei singoli match.
IL PROGRAMMA COMPLETO DEI 32ESIMI DI FINALE
Venerdì 14 agosto
- Parma-Catania (ore 18.00, Canale 20)
- Cagliari-Arezzo (ore 18.30, Italia 1)
- Monza-Avellino (ore 20.45, Canale 20)
- Fiorentina-Benevento (ore 21.15, Italia 1)
Sabato 15 agosto
- Catanzaro-Sudtirol (ore 18.00, Canale 20)
- Udinese-Padova (ore 18.30, Italia 1)
- Venezia-Modena (ore 20.45, Canale 20)
- Torino-Carrarese (ore 21.15, Italia 1)
Domenica 16 agosto
- Frosinone-Juve Stabia (ore 18.00, Canale 20)
- Genoa-Ascoli (ore 18.30, Italia 1)
- Hellas Verona-Virtus Entella (ore 20.45, Canale 20)
- Lazio-Mantova (ore 21.15, Italia 1)
Lunedì 17 agosto
- Pisa-Empoli (ore 18.00, Canale 20)
- Sassuolo-Cesena (ore 18.30, Italia 1)
- Cremonese-Sampdoria (ore 20.45, Canale 20)
- Palermo-Lecce (ore 21.15, Italia 1)