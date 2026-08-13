giovedì 13 Agosto 2026

San Vito Lo Capo, operaio e soccorritore del 118 morti per le esalazioni del depuratore

L'intera area del depuratore è stata transennata e posta sotto sequestro

di Salvo CataldoData pubblicazione: 13-8-2026 ore 13:18Ultimo aggiornamento: 13-8-2026 ore 13:58

PALERMO – Tragedia del lavoro a San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani, dove un operaio che lavorava al depuratore comunale è morto per le esalazioni e anche uno dei primi soccorritori del 118 ha perso la vita a causa dello stesso motivo. Inutili i tentativi di rianimare i due, sul posto i carabinieri.

Secondo le prime informazioni, il soccorritore del 118 ha avuto un malore proprio mentre erano in corso i tentativi di rianimare l’operaio, che da questa mattina era all’opera sull’impianto, con un massaggio cardiaco.
L’operaio si chiamava Davide Anselmo, il soccorritore Francesco Bulgarella. L’intera area del depuratore è stata transennata e posta sotto sequestro.

SEUS: “TRAGEDIA CHE SCONVOLGE”

“Una tragedia che ci lascia sconvolti e attoniti. La Seus è a lutto e si stringe attorno ai familiari ed a tutti i cari del nostro operatore Francesco Bulgarella, morto a San Vito Lo Capo durante un soccorso. Un esempio di dedizione professionale fino alle estreme conseguenze, all’insegna dell’ineguagliabile e meritorio spirito di sacrificio che ogni giorno contraddistingue tutti gli addetti dell’emergenza-urgenza 118 in Sicilia“. Lo afferma Riccardo Castro, presidente della Seus, aggiungendo: “In questo momento così drammatico siamo per l’ennesima volta orgogliosi delle grandi doti umane e professionali dei nostri ‘angeli del soccorso’. Un grande abbraccio anche ai cari dell’operaio deceduto”.
Interviene pure Fabio Genco, direttore della centrale operativa di Palermo-Trapani del 118: “Un lutto che colpisce al cuore la grande famiglia del 118 siciliano. Da tutti noi un commosso abbraccio di cordoglio a tutti i cari del soccorritore della Sues e dell’operaio”.

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