giovedì 13 Agosto 2026

L’Eclissi made in Italy: le foto iconiche da Napoli a Bologna, dalle Cinque Terre alla Riviera Romagnola

Sul mare o sui tetti delle principali città e i punti di avvistamento in cui si sono radunate migliaia di persone per assistere all'evento astronomico dell'estate. I social raccontano l'eclissi 2026 vista dall'Italia

di Cristina RossiData pubblicazione: 13-8-2026 ore 14:12Ultimo aggiornamento: 13-8-2026 ore 16:30

RIMINI – Spunta sulle torri di Bologna e, qualche chilometro più in là, a fianco del radiotelescopio di Medicina, paese con poco più di 16 mila abitanti della provincia bolognese. E in Piemonte, fa da corollario alla ‘punta’ della Mole Antonelliana di Torino. Invece a Genova sorride alle navi di passaggio al porto. L’eclisse colta e raccontata negli scatti di migliaia di italiani, rigorosamente postate il giorno dopo sui social. Per chi non è stato così fortunato da poterla ammirare- per mancanza degli introvabili occhialini o perché semplicemente non si trovava in un punto in cui fosse visibile- sulle piattaforme Facebook, Instagram & co. è possibile ammirare oggi l’eclissi che ieri sera, poco dopo le 19,30 a distanza di poche manciate di minuti, si è manifestata in tutta Italia.

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Anche se, diversamente da Spagna e Islanda, l’Italia non si è trovata nella “fascia di totalità”, le immagini del ‘bacio’ tra il sole e la luna’ ha fatto da sfondo ai paesaggi più iconici del Belpaese e ha regalato ‘quel fascino in più’ anche a località più anonime.

(da sinistra a destra: l’eclissi a Bologna, Pianoro e Torino)

Lo scatto di Camilla Ferrari per National Geographic documenta l’eclissi vista dal Santuario di Soviore a Monterosso, nelle Cinque Terre, in Liguria. Il santuario è stato uno dei migliaia di punti scelti dalle associazioni di astrofili come punti di avvistamento ideali in tutta Italia. Luoghi in cui si sono radunate migliaia di persone, numeri che hanno sorpreso gli stessi organizzatori.

(Da sinistra a destra: i punti di ritrovo e avvistamento tra le colline di Saludecio, in provincia di Rimini, a Torino e dalla spiaggia di Lampianu-Sassari)

Al sud, l’eclissi vista da Napoli e dintorni: non si trova sullo sfondo il Vesuvio, il tramonto con eclisse appare immortalata comunque sui tetti e tra le vie partenopee, ma anche sul mare di Procida.

(da sinistra a destra: Napoli e Monte di Procida)

Infine, il meglio di sé l’eclissi in Italia l’ha dato sull’Adriatico, dove ha regalato un tramonto sul mare unico. In molti infatti non hanno resistito al ‘tuffo con eclisse’.

( da sinistra a destra Cattolica, RN, e Gabicce Monte, Pu)

(photo credit: Rita Menditto/Fb, Mauro Porti/ Fb, Bartolini Ettore/Fb, Osservatorio Astronomico “Copernico Aps”/Fb, società astronomica turritana/Fb Emilia Romagna Meteo/Fb, Bologna Welcome/Fb, National Geographic/Fb, Città di Torino/Fb, Carla di Napoli/Fb)

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