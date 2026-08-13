La grigliata in piazza, il diverbio e poi la rissa tra giovanissimi: a Trani ucciso un ragazzo di 18 anni. Confessa un minore

BARI – Ucciso con tre coltellate alla schiena. Cosimo Quagliarella, 18 anni, è la vittima di un brutale omicidio avvenuto al culmine di una maxi rissa scoppiata, ieri notte, mercoledì 12 agosto, tra due gruppi di giovani, in piano centro a Trani. Poche ore dopo è un 17enne a confessare l’omicidio.

COSA È SUCCESSO

Il ragazzo, residente ad Andria, stava trascorrendo la serata con amici ad una grigliata organizzata alla ‘pinetina’, come è chiamata piazza Giovanni Paolo XXIII Secondo le prime ricostruzione dei Carabinieri, sarebbe poi arrivato un altro gruppo di giovani e da lì ne sarebbe nato un diverbio, poi degenerato in una furibonda rissa. Anche famiglie con bambini, presenti in piazza, hanno assistito ad aggressioni violente: calci, pugni e bottiglie rotte usate come arma. Secondo alcune testimonianze, sarebbero stati esplosi anche colpi di pistola. La rissa si è spostata anche nelle vie vicine, dove sono stati danneggiati dei portoni condominiali. Per terra, in una pozza di sangue, è rimasto alla fine Cosimo. È stato soccorso e trasportato all’ospedale di Bisceglie, dove è deceduto poco dopo a causa delle ferite mortali riportate alla schiena.

LA CONFESSIONE

I carabinieri stanno indagando, raccogliendo numerose testimonianze. L’indomani un 17enne si è recato in Caserma accompagnato dal proprio avvocato, ammettendo di essere l’autore dell’omicidio. Secondo le prime indiscrezioni raccolte da RaiNews a interrogatorio in corso, il 17enne avrebbe raccontato agli inquirenti di non aver avuto intenzione di uccidere.

LA SINDACA DI ANDRIA: “È IMBARBARIMENTO SOCIALE”

“Mi ha raggiunto la notizia di una violenta rissa nella notte, in quel di Trani. Tante persone coinvolte, lanciatesi in un’orda inspiegabile, forse al termine di un diverbio. Indagini in corso. Di certo, c’è la morte di un giovane andriese, un diciottenne. Accoltellato alla schiena. Questo leggo nella prima informativa ricevuta”. Lo scrive sui social la sindaca di Andria, Giovanna Bruno.

Il giovane è stato raggiunto da tre coltellate nel corso di una rissa a Trani, in piazza Papa Giovanni XXIII. A sfidarsi due gruppi di giovani, uno del posto e uno della vicina. La vittima è deceduta all’ospedale di Bisceglie dove era giunta dopo essere stata trasportata al presidio di Trani. “È imbarbarimento sociale. È immensa povertà educativa. Come altro definire il tutto?”, si chiede Bruno che definisce l’accaduto “un episodio che rasenta l’inverosimile, se non fosse diventato ormai sovrapponibile a tanti altri avvenimenti di questa specie, che tolgono il fiato. Non conosciamo dettagli, non abbiamo elementi certi, ma queste prime notizie che circolano sono raccapriccianti”.