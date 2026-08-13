Etna, Aeroporto di Catania chiuso fino a Ferragosto. Ingv: “Durata dell’eruzione? Imprevedibile”

di Salvo di Cataldo e Redazione

PALERMO – Prosegue l’emergenza legata all’attività eruttiva dell’Etna il cui quadro “resta in evoluzione”, come spiegano i bollettini dell’Invg. I voli restano sospesi all’aeroporto di Catania fino alle 2 di notte del 14 agosto. La decisione è stata comunicata dalla Sac, società che gestisce lo scalo, nella tarda serata di ieri, dopo che, poche ore prima, lo stop agli aerei era stato fissato ad oggi pomeriggio, giovedì 13 agosto..

L’attività dell’Etna, iniziato lo scorso 7 agosto, e la conseguente emissione di cenere, quindi, continuano a bloccare il Vincenzo Bellini praticamente ormai in modo ininterrotto da giorni.

INGV: “IMPOSSIBILE PREVEDERE LA FINE”

E non si sa ancora per quanto. Stefano Branca, direttore del dipartimento Vulcani dell’Ingv, interpellato dai cronisti, non si sbilancia assolutamente sulla fine dell’attività dell’Etna: “Grazie ai sistemi di monitoraggio siamo in grado di anticiparne l’inizio, ma non di conoscerne la fine”, è la sua riposta laconica. Insomma, l’attività del vulcano era prevista, ma quanto durerà non è dato saperlo. Per cui l’ennesima estensione dello stop ai voli all’hub aeroportuale principale dell’isola potrebbe andare avanti ad oltranza ancora per giorni, proprio nella settimana più ‘movimentata’ dell’estate, quella di Ferragosto.

La situazione sta coinvolgendo migliaia di passeggeri, con circa 700 voli cancellati da e per Catania, circa 100 mila persone rimaste a terra o in difficoltà: Assoesercenti ha poi stimato una perdita nel settore turistico tra i 12 e i 24 milioni di euro.