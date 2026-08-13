VIDEO | Lo skater cavalca l’eclissi totale: il salto perfetto di Danny León “fa la storia”

ROMA – Un salto in cui la sagoma dello skater e la tavola si sovrappongono, nell’attimo perfetto, al “sole nero”. Sta facendo il giro del mondo il video della “trick in modalità Eclisse” dello skateboarder spagnolo Danny León. Dai suoi canali social, l’acrobata con la tavola ha commentato il filmato come “la trick della mia vita. ”Non c’è 2 senza 3. Prima il sole, poi la Luna e oggi stiamo facendo la storia con questa eclisse”: scrive Leòn a commento del video. Lo skateboarder, con il suo team, ha esattamente pianificato e cronometrato il suo salto acrobatico, compiuto nei momenti precisi in cui la Luna ha coperto totalmente il Sole. Un’immagine possibile solo nei Paesi in cui l’eclisse è stata totale, come in Spagna, e che è diventata in poche ore virale in tutto il mondo. Davvero passerà alla storia come icona dell’eclisse.

Lo straordinario 'Eclipse mode' dello skater Danny Leon