Meteo, le previsioni di giovedì 13 agosto 2026

(fonti: ilmeteo.it e centrometeoitaliano.it)

ROMA -Anticiclone africano sempre ben presente al Nord, mentre al Centro-Sud ci saranno maggiori occasioni per piogge e temporali. La giornata trascorrerà con una mattinata stabile con cielo poco nuvoloso. Nel corso del pomeriggio scoppieranno temporali sulla Sicilia centro meridionale, in Campania, Calabria, Sardegna e isolati sulle Alpi di confine occidentale e tra frusinate e isernino.

NORD

Al mattino stabilità diffusa sulle regioni settentrionali con sole prevalente. Nel pomeriggio possibilità di sviluppo di locali acquazzoni o temporali sulle Alpi occidentali, soleggiato sul resto del Nord. In serata torna il tempo asciutto ovunque con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi.

CENTRO

Al mattino tempo stabile con sole prevalente su tutte le regioni. Nel corso del pomeriggio possibili locali acquazzoni o temporali in Appennino, soleggiato altrove. In serata tempo asciutto su tutti i settori con ampie schiarite.

SUD E ISOLE

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Possibile locali temporali in sviluppo nelle zone interne tra Campania, Basilicata e Calabria, con locali sconfinamenti fin sulle coste, e nelle zone interne delle Isole Maggiori. Fenomeni comunque in esaurimento entro sera con ampie schiarite ovunque.

Temperature minime e massime stabili o in lieve diminuzione su tutta la Penisola.