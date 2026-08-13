giovedì 13 Agosto 2026

Meteo, le previsioni di giovedì 13 agosto 2026

L'Anticiclone africano non molla il Nord, dove il sole sarà prevalente. Mentre al Centro-Sud ci saranno maggiori occasioni per piogge e temporali

Data pubblicazione: 13-8-2026 ore 8:44Ultimo aggiornamento: 13-8-2026 ore 10:10

(fonti: ilmeteo.it e centrometeoitaliano.it)

ROMA -Anticiclone africano sempre ben presente al Nord, mentre al Centro-Sud ci saranno maggiori occasioni per piogge e temporali. La giornata trascorrerà con una mattinata stabile con cielo poco nuvoloso. Nel corso del pomeriggio scoppieranno temporali sulla Sicilia centro meridionale, in Campania, Calabria, Sardegna e isolati sulle Alpi di confine occidentale e tra frusinate e isernino.

NORD

Al mattino stabilità diffusa sulle regioni settentrionali con sole prevalente. Nel pomeriggio possibilità di sviluppo di locali acquazzoni o temporali sulle Alpi occidentali, soleggiato sul resto del Nord. In serata torna il tempo asciutto ovunque con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi.

CENTRO

Al mattino tempo stabile con sole prevalente su tutte le regioni. Nel corso del pomeriggio possibili locali acquazzoni o temporali in Appennino, soleggiato altrove. In serata tempo asciutto su tutti i settori con ampie schiarite.

SUD E ISOLE

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Possibile locali temporali in sviluppo nelle zone interne tra Campania, Basilicata e Calabria, con locali sconfinamenti fin sulle coste, e nelle zone interne delle Isole Maggiori. Fenomeni comunque in esaurimento entro sera con ampie schiarite ovunque. 

Temperature minime e massime stabili o in lieve diminuzione su tutta la Penisola.

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