L’oroscopo di giovedì 13 agosto 2026

Ariete
dal 21 marzo al 20 aprile
Non è facile scendere a patti con ciò che prova il tuo cuore, le tensioni sono alte, l’ansia è eccessiva. Alcuni nemici attorno.
Toro
dal 21 aprile al 20 maggio
Bella questa giornata. I rapporti familiari sono più facili e le soluzioni arrivano in tutti i settori della tua vita. Non pensare negativo perché è l’ultima cosa da fare in questo particolare e importante periodo. Attività favorite anche se nuove, idee geniali.
Gemelli
dal 21 maggio al 21 giugno
Oggi qualcosa non va, devi fare troppe cose, l’energia non è molta. Attenzione questa sera a non provocare una discussione. E’ probabile che da qualche tempo ci sia un po’ di scontento nella tua vita.
Cancro
dal 22 giugno al 22 luglio
Il problema è che non c’è tempo per amare o in questo periodo le priorità sono altre. Nelle situazioni familiari il consiglio è quello di fare poco, non dire cose di cui puoi pentirti.
Leone
dal 23 luglio al 23 agosto
Oggi devi stare un po’ attento ai contatti, qualche problema in famiglia da risolvere. Stacca la spina e fai altro.
Vergine
dal 24 agosto al 22 settembre
Qualche irrequietudine che viene fuori dal tuo carattere, mettendo in rilievo il tuo temperamento vibrante e a volte impulsivo. Attenzione nei rapporti di lavoro, nei legami con gli altri, novità.
Bilancia
dal 23 settembre al 22 ottobre
Abbiamo una seconda parte della giornata molto bella. Sarà più facile stare accanto a chi ami a partire dal pomeriggio. Ottima la voglia di fare, migliori capacità organizzative, buone le idee.
Scorpione
dal 23 ottobre al 22 novembre
Bene le attività professionali. Per quanto riguarda l’amore, sei più disponibile e pronto a fare una richiesta più specifica.
Sagittario
dal 23 novembre al 21 dicembre
Il tuo umore oggi è piuttosto variabile, forse è colpa della stanchezza accumulata stanotte? Se vedi che qualcuno è contro di te oppure ci sono persone che vogliono discutere, cerca di evitare.
Capricorno
dal 22 dicembre al 20 gennaio
Una giornata magica per chi cerca un nuovo amore, una combinazione ok sia nei sentimenti che per il settore pratico; se hai avuto un di isolamento si riparte alla grande.
Acquario
dal 21 gennaio al 19 febbraio
Cautela nelle questioni di tutti i giorni, non fare il passo più lungo della gamba. Non ostinarti con un progetto, rimanda decisioni di un certo peso in altri giorni.
Pesci
dal 20 febbraio al 20 marzo
Non sei al top, oggi dovresti cercare di evitare polemiche o di affliggerti per nulla. Non chiuderti in te stesso.