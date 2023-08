Papa Francesco: “I morti nel Mediterraneo sono una piaga aperta per l’umanità”

ROMA – “Lo scorso 9 agosto un altro tragico naufragio nel Mediterraneo ha causato la morte di 41 persone. Dall’inizio dell’anno hanno perso la vita quasi 2mila donne uomini e bambini in questo mare cercando di raggiungere l’Europa. È una piaga aperta dell’umanità. Incoraggio i politici che cercano di sanarla in uno spirito di fratellanza e solidarietà come anche tutti coloro che soccorrono i migranti in mare“. Lo dice Papa Francesco durante l’Angelus a piazza San Pietro.

“Preghiamo anche per la martoriata Ucraina che soffre tanto in questa guerra e la mia preghiera è anche per incendi nelle Hawaii martoriate“, ha aggiunto il Pontefice.