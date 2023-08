VIDEO | Jennifer Lopez in vacanza a Capri canta a sorpresa in un locale

ROMA – Jennifer Lopez è in vacanza in Italia. In questi giorni ha deliziato i follower con diversi scatti dalla costiera amalfitana e, ieri, ha fatto tappa a Capri. Proprio qui è stata protagonista di un fuori programma: seduta ai tavoli della taverna ‘Anema e Core’, si è esibita a sorpresa. JLo, splendida con i capelli raccolti e un vestito scintillante, microfono e tamburello alla mano ha incantato i presenti intonando ‘I will survive’ e ‘Let’s get it loud’.

E BEN AFFLECK?

Anche il marito di Jlo, l’attore Ben Affleck, è in Italia. Si trova infatti a Firenze, insieme all’ex moglie Jennifer Garner e ai figli. Dovrebbe raggiungere l’attuale consorte nei prossimi giorni.