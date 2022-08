Nuoto, per David Popovici record mondiale dei 100 stile libero con 46″86

(FOTO di Andrea Staccioli / DBM)

ROMA – David Popovici ha stabilito il nuovo record del mondo dei 100 stile libero, toccando in 46″86 nella finale degli Europei di nuoto a Roma. Il 17enne romeno, vincendo l’oro ha battuto il 46″91 del brasiliano Cesar Cielo nuotato sempre a Roma, ai Mondiali del 2009, in piena epoca dei costumi in gomma.

