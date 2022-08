Sincro, agli Europei Minisini-Ruggiero conquistano l’oro nel duo misto libero

(FOTO Pasquale Mesiano / DBM)

ROMA – Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero sono medaglia d’oro nel duo misto libero agli Europei di Roma. Gli azzurri, entrambi romani e già due volte campioni del mondo a Budapest poche settimane fa, hanno ottenuto il punteggio di 89.7333. Argento alla Spagna della coppia Emma Garcia e Pau Ribes Culla (84.7667), bronzo a Jozek Solymosy e Silvia Solymosyova per la Slovacchia (77.0333).



Giorgio 26 anni, Lucrezia 22, entrambi tesserati con Fiamme Oro e Aurelia Nuoto, sono allenati dal direttore tecnico azzurro Patrizia Giallombardo. Per conquistare anche l’Europa hanno scelto un brano riproposto dai Maneskin, Beggin’, per un capolavoro tutto griffato ‘Roma’ e che infatti ha infiammato il pubblico sugli spalti dello stadio ‘Pietrangeli’. La musica dei Maneskin è stata scelta per mostrare anche il volto giovane e innovativo dell’Italia, di cui i nostri nuotatori sono i migliori rappresentanti. La coreografia è di Anastasia Ermakova.

MINISINI: UN ANNO PERFETTO, MA ABBIAMO ANCORA DUE GIORNI

“Tutto perfetto e tutto bellissimo: meglio di così non potrebbero andare questi Europei”. Così Giorgio Minisini dopo l’oro conquistato nel duo misto libero di nuoto artistico agli Europei di Roma, in coppia con Lucrezia Ruggiero. “Fin qui un anno perfetto. Abbiamo ancora due giorni per mettere delle ciliegine sulla torta”, ha aggiunto. Impressionata dal pubblico di casa l’azzurra, anche lei come Minisini nata a Roma. “E’ stato bello vedere pubblico e giuria trascinati dal nostro esercizio. Era questo lo scopo: far divertire e divertirci in acqua. Un oro bellissimo e in casa. Faticoso ma emozionante”.

