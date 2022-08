Pallone d’oro: Ronaldo tra i candidati ma non c’è Messi

ROMA – Rafael Leao, Mike Maignan, Dusan Vlahovic rispettivamente ala, portiere del Milan e attaccante della Juventus, sono gli unici ‘italiani’ presenti tra i candidati alla vittoria del Pallone d’Oro. L’ala portoghese è stata eletta miglior calciatore della serie A per la passata stagione, mentre il portiere francese ha sostituito nel migliore dei modi Gigio Donnarumma, passato lo scorso anni al PSG. Dusan Vlahovic, spiega invece la motivazione, tra Fiorentina e Juventus ha continuato a segnare.



Tra gli altri candidati, spiccano Luka Modric, vincitore del Pallone d’Oro nel 2018, Cristiano Ronaldo, giunto alla 18esima candidatura consecutiva, Antonio Rudiger, ora al Real Madrid ma vincitore della della Champions League nel 2021 con il Chelsea. E poi ancora, tra gli altri, Kylian Mbappé, Virgil Van Dijk e Erling Haaland. Il favorito per la vittoria finale è indubbiamente Karim Benzema, decisivo nella vittoria dello scudetto e della Champions League del Real Madrid di Carlo Ancelotti. Nel campionato spagnolo ha segnato 27 reti, 15 in Champions. Ma se c’è Ronaldo, non passa inosservata l’esclusione di Leo Messi. Sono 18 i nuovi candidati alla vittoria finale rispetto alla scorsa edizione, mentre Messi, campione uscente con 15 candidature e 7 vittorie del trofeo in carriera, non c’è.

I CANDIDATI



Questi i candidati alla vittoria dell’edizione 2022 del Pallone d’Oro:

Trent Alexander-Arnold (Ing, Liverpool)

Karim Benzema (Fra, Real Madrid)

Joao Cancelo (Por, Manchester City)

Casemiro (Bra, Real Madrid)

Thibaut Courtois (Bel, Real Madrid)

Cristiano Ronaldo (Por, Manchester United)

Kevin De Bruyne (Bel, Manchester City)

Luis Diaz (Col, Liverpool)

Fabinho (Bra, Liverpool)

Phil Foden (Ing, Manchester City)

Erling Haaland (Nor, Manchester City)

Sebastien Haller (Civ, Borussia Dortmund)

Harry Kane (Ing, Tottenham)

Joshua Kimmich (Ger, Bayern Monaco)

Rafael Leao (Por, AC Milan)

Robert Lewandowski (Pol, Barcellona)

Riyad Mahrez (Alg, Manchester City)

Mike Maignan (Fra, AC Milan)

Sadio Mané (Sen, Bayern Monaco)

Kylian Mbappé (Fra, Paris-SG)

Luka Modric (Cro, Real Madrid)

Christopher Nkunku (Fra, RB Lipsia)

Darwin Nunez (Uru, Liverpool)

Antonio Rudiger (Ger, Real Madrid)

Mohamed Salah (Egi, Liverpool)

Bernardo Silva (Por, Manchester City)

Son Heung-min (Cds, Tottenham)

Virgil van Dijk (Ola, Liverpool)

Vinicius Junior (Bra, Real Madrid)

Dusan Vlahovic (Ser, Juventus)

