A Ferragosto ‘Aperitivo di Resistenza’ degli operai Whirlpool di Napoli

NAPOLI – I lavoratori e le lavoratrici di Whirlpool Napoli si riuniranno in un presidio comunitario per trascorrere insieme in fabbrica la domenica di Ferragosto. Il 15 agosto a partire dalle 10 hanno organizzato un Aperitivo di Resistenza, per dimostrare che la dignità, il rispetto, il diritto al lavoro non possono andare in vacanza.