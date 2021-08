FOTO | Le prime immagini di ‘Noi’, i fan di ‘This is us’ insorgono sui social

ROMA – I fan di ‘This is us’ sembrano non aver apprezzato i primi scatti dal set di ‘Noi’, il remake italiano della celebre serie americana con protagonisti Milo Ventimiglia e Mandy Moore. Le riprese sono da poco finite e mentre si attende la messa in onda su Rai 1 degli episodi ambientati nel Bel Paese (prevista per il 2022), a tenere banco su Twitter è una foto in cui vediamo i protagonisti all’altare. Pietro (alias Jack Pearson) interpretato da Lino Guanciale (capello lungo, mosso e baffetti, cravatta a pois e abito beige) e la promessa sposa Rebecca, Aurora Ruffino, in abito bianco con coroncina di fiori. Immancabili i commenti dei tanti che sui social hanno messo a confronto la scena del matrimonio della serie originale americana e quella del remake tricolore.

LEGGI ANCHE: Su Rai 1 arriva ‘Noi’, tutto ciò che c’è da sapere sul remake di ‘This is us’

“Ma vedete cosa succede a fare remake di serie belle? lo scempio”, scrive un’utente. “La bellezza e la bravura di Milo e Mandy non ha eguali, This is us non doveva essere toccato ma Rai fiction non ha voglia di creare soggetti originali, nuove storie, nuovi personaggi perché per il loro pubblico va bene roba riciclata e ripetitiva”, gli fa eco una seconda.

MA VEDETE COSA SUCCEDE A FATE REMAKE DI SERIE BELLE? LO SCEMPIO. #ThisIsUs #Noi pic.twitter.com/d9dWrWctm7 — Monica (@Monipotterhead) August 13, 2021

La bellezza e la bravura di Milo e Mandy non ha eguali, This is us non doveva essere toccato ma Rai fiction non ha voglia di creare soggetti originali,nuove storie,nuovi personaggi perché per il loro pubblico va bene roba riciclata e ripetitiva#noi #ThisIsUs pic.twitter.com/zX1TKkYBeX — stefania 🌹 (@stefaniad39a) August 13, 2021

C’è poi un altro scatto in cui i due protagonisti sono sul divano davanti alla tv. Lui in canottiera, lei con la maglietta dell’Italia. “Vuol dire che anziché la “domenica del superbowl” noi avremo la finale dei mondiali?!”, cinguetta indispettita una fan di ‘This is us’.