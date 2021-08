Raggi aspetta per vaccinarsi, l’esperto: “Le servono due dosi, la prima entro un mese”

ROMA – Virginia Raggi non si è ancora vaccinata. La prima cittadina della Capitale ha spiegato di essersi recata dal suo medico e di aver “riscontrato di avere ancora anticorpi alti” in seguito all’infezione da Covid-19 contratta ad inizio novembre 2020, circa 9-10 mesi fa, e quindi di voler aspettare. Ma si tratta di una pratica corretta? “Abbiamo assistito a molti casi per cui l’immunità dopo il Covid è durata 8-9 mesi. Se una persona ha un titolo anticorpale superiore a 1000-1200 può aspettare ancora un mese al massimo ma poi questo titolo anticorpale crolla e si resta scoperti. Quindi parliamo di un mese ancora. Dovrà fare due dosi perché dopo aver contratto il virus si devono fare due dosi“, ha dichiarato Massimo Ciccozzi, direttore dell’Unità di Statistica medica ed epidemiologia dell’Università Campus Bio-medico di Roma commentando in diretta su La7 quanto detto ieri sera dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi.

