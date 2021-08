Fiamme in Salento, evacuati 32 ospiti di un resort a Santa Cesarea Terme

NAPOLI – Sono servite otto ore di lavoro, fino all’alba di oggi, per domare il violento incendio scoppiato a Porto Badisco, in Salento. La situazione è ora sotto controllo. Sono decine gli ettari di macchia mediterranea andati in fumo e tanti i turisti evacuati per motivi di sicurezza. Non si sono registrati feriti. Ad alimentare le fiamme è stato il vento di tramontana che ha reso complicato l’intervento delle 11 squadre dei vigili del fuoco aiutate dai volontari di Protezione civile e dal personale dell’Arif, l’Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali. L’allarme è scattato tardi e non ha permesso l’arrivo di canadair. L’incendio ha avuto ripercussioni sulla circolazione stradale con il traffico verso Santa Maria di Leuca interrotto e deviato per facilitare il lavoro dei soccorritori. A Santa Cesarea Terme 32 ospiti di un resort sono stati evacuati per precauzione.